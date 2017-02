Aufatmen bei 05 1. FSV Mainz 05 siegt bei Bojan-Premiere gegen Augsburg

Bojan bleibt harmlos

Am nächsten Spieltag kommt mit Werder Bremen ein Team aus dem Keller zum nächsten richtungsweisenden Duell nach Mainz. Nach nur einem Sieg aus den vergangenen acht Spielen ruhten in Mainz besonders viele Hoffnungen auf Bojan. Der musste sich nach seinem Reservistendasein bei Stoke City in England aber erst einmal an das Trainingspensum in Mainz gewöhnen, berichtete Trainer Martin Schmidt noch einmal kurz vor dem Anpfiff.