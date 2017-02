Auf zwei und vier Rädern in den Frühling Kymco: Sonderpreise zum Saisonstart

Dank der Spezialpreise für die neuen Euro-4-Tourenroller New Downtown 350i und Xciting 400i mit ABS können Käufer im Rahmen der Frühjahrsaktion bis zu 400 Euro sparen. So ist der 350er für 5.299 Euro statt für regulär 5.599 Euro zu haben, dafür gibt es einen 321 Kubik großen Viertakter mit 29 PS, eine neue Variomatik, eine optimierte Motorkühlung und reichlich Platz für Fahrer und Sozius. Der noch dynamischere Kymco Xciting 400i ABS mit 36 PS, als Schnellster seiner Klasse bereits zum "Roller des Jahres" gekrönt, wird für 5.999 Euro angeboten. Für Ein- oder Wiedereinsteiger bietet sich der New Downtown 125i ABS für 4.299 statt für 4.699 Euro an.