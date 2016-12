Auf Twitter Neues Foto: Kanye West und Kim Kardashian wünschen "Frohe Feiertage"

Seit Monaten ist es in den sozialen Netzwerken verhältnismäßig still geworden um Kanye West (39, "Only One") und Ehefrau Kim Kardashian (36, "Selfish: More Me!" ). Gemeinsame Fotos des Paares waren Mangelware. Nun überraschte der Rapper seine Fans mit einem neuen Schnappschuss seiner Familie. Auf seinem Twitter-Account veröffentlichte er ein Bild, das ihn gemeinsam mit Ehefrau Kim und den beiden Kindern North (3) und Saint (1) vor dem bunt geschmückten Weihnachtsbaum zeigt. "Frohe Feiertage", lautet die Botschaft der Familie.