Bei dem Täter handelt es sich um einen 25-jährigen, arbeits- und obdachlosen Polen, der sich seit dem Frühjahr in München aufhält. Im März hatte er in Penzberg ein Auto geklaut, dabei hinterließ er DNA-Spuren. Als die Ermittler die Daten des Mannes dann im Computer abglichen, stellte sie fest, dass der Pole bereits in U-Haft sitzt: