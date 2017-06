Dann artete die Hilfsaktion allerdings vollkommen aus. Der 26-Jährige, der aus Erding stammt, wurde zunehmend aggressiv. So sehr, dass die Beamten ihn auf einer Liege fesselten und fixierten. Er sollte aufgrund seines Zustands in ein Krankenhaus gebracht werden.Allerdings wehrte sich der Erdinger so heftig, dass er sich mehrmals aus den Gurtgriffen befreien konnte, so die Polizei. Nur mittels körperlicher Gewalt bekam die Polizei die Situation in den Griff - und den Mann in den Rettungswagen hinein.