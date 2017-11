Auf Kaution entlassen "Glee"-Star Naya Rivera wegen häuslicher Gewalt verhaftet

Die aus der Musical-Comedy-Serie "Glee" bekannte US-Schauspielerin Naya Rivera (30) wurde am Samstagabend gegen 21:30 Uhr in ihrem Zuhause in Chesapeake festgenommen. Sie soll ihren Mann Ryan Dorsey (34) während eines Spaziergangs auf den Kopf und ins Gesicht geschlagen haben, wie der amerikanische Lokalsender "WSAZ" berichtet. Der Schauspieler habe den Beamten ein entsprechendes Handyvideo gezeigt, das den Übergriff beweisen soll. (Hier sehen Sie noch einmal "Glee" mit Naya Rivera)