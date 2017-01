Auf Instagram verkündet Es ist offiziell: Nina Dobrev beim "Vampire Diaries"-Finale dabei

"Ich bin begeistert, diese Show so zu Ende zu bringen, wie wir es immer wollten - mit Nina, die uns dabei hilft, uns zu verabschieden", zitiert "ew.com" aus einem Statement von Plec. Williamson sagte demnach: "Ich bin so aufgeregt, dass Nina zurück ist. So können wir sicherstellen, dass unsere Abschiedsepisode einfach unglaublich sein wird."

Das Serienfinale von "Vampire Diaries" wird in den USA am 10. März ausgestrahlt. In Deutschland wird die achte Staffel ab 30. März um 20:15 Uhr bei sixx zu sehen sein.