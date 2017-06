Auf Instagram Paris Jackson: So rührend gedenkt sie ihrem Vater zum 8. Todestag

Paris ist allerdings nicht die Einzige aus dem Jackson-Clan, die dem "King of Pop" mit einem Tattoo die Ehre erweist. Auch ihr Bruder Prince (20), Michaels ältester Sohn, hat sich eine Erinnerung an seinen Vater unter die Haut stechen lassen. Ein Foto davon teilte er im April auf Instagram. Auf seinem rechten Unterschenkel trägt Prince eine Abbildung seines Vaters in einer seiner berühmtesten Posen. Die Beine sind überkreuzt, die Arme streckt er in den Himmel. Hinter seinen Armen breiten sich große Flügel aus, seine Beine stehen in Sternenstaub. Eine wunderschöne Hommage an Michael Jackson.