Auf Instagram Chrissy Teigen: Süßes Mama-Tochter-Foto in New York

Der Schnappschuss kommt auch bei Teigens 15,8 Millionen Followern bestens an. In den Kommentaren heißt es vor allem "bezaubernd" und "so süß". Am Samstag legte Teigen dann ein weiteres Mutter-Tochter-Foto nach. Diesmal sitzen beide auf den Stufen vor einem Hauseingang. Mama Chrissy im stylishen Outfit mit weißem Hut, Sonnenbrille, Cardigan und schwarzen Leder-Overknees, Töchterchen Luna Simone wieder mit ihrem rosa Mäntelchen, weißer Strumpfhose und Schal. "Treppen Freunde" schreibt die stolze Mama neben das Instagram-Foto und trifft auch mit diesem Post den Geschmack ihrer begeisterten Follower.

Chrissy Teigen ist mit ihrem Mann John Legend in New York zu Besuch, da dort am heutigen Sonntag der Grammy, der wichtigste US-amerikanische Musikpreis, vergeben wird. Die Veranstaltung findet im Madison Square Garden statt und kehrt damit erstmals seit 15 Jahren wieder in den Big Apple zurück.