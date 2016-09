Conan O'Brien ist einer der bekanntesten Talkmaster der USA. Nun will der 53-Jährige für seine Show "Conan" in Berlin drehen. Eingeladen wurde er von einem deutschen Youtube-Star.

Der US-Talker Conan O'Brien kommt nach Deutschland. Um genau zu sein nach Berlin. In der Hauptstadt will O'Brien für seine Late Night Show "Conan" drehen. Das kündigte der 53-Jährige in der Nacht auf Freitag in seiner Show an.