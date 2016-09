Gibt es eigentlich eine Zelt-Psychologie?

Ja, aber anders als man denkt. Vielleicht ist wirklich das Hackerzelt das Münchnerischste. Und atmosphärisch gilt immer: Sind die Wirte sympathisch, lustig, offen, dann wirkt sich das aufs ganze Personal aus und damit auf die Stimmung. Im Hackerzelt zum Beispiel bin ich immer mit Freunden am ersten Tag gesessen und wenn der Toni Roiderer vorbeigegangen ist, haben wir mit unserem Wiesngeld gewunken und gerufen: „Toni! Alles für Dich!“ Und er hat zurückgerufen: „Dafür kriegs’t ja auch ein g’scheites Bier!“

Sie gelten da als Experte, weil Sie bei der Bier-Blindverkostung eine große Trefferquote haben.

Ja, wenn’s gut läuft „Alle Sechse!“ Das habe ich geschafft, als es mit einem bekannt Schlechterem losging, dann das schon optisch herausragende Hacker kam, Augustiner hat auch einen klaren Geschmack... Da war dann der Rest zu schaffen. Vier Richtige sind gut. Aber einmal hat mich einer vom BR auflaufen lassen, als er mich am letzten Wiesntag nochmal auf die Probe gestellt hat. Was natürlich fies war, weil da alle Geschmacksnerven schon k.o. sind.

Leidet heuer eigentlich die Stimmung wegen der erhöhen Sicherheitsanstrengungen?

Nein, schon einen Meter nach Zaun und Kontrolle ist alles wie immer. Und schon gestern ging’s wundnerbar los bei der Einlasskontrolle hinter der Bavaria. Vor mir eine Gruppe mit großen Taschen. Ich denke: Das wird jetzt dauern, eine große Diskussion geben und am Ende müssen’s die doch alles bei der Gepäckaufbewahrung abgeben. Aber die Polizei schaut rein und sagt: „Gewehre! Alles o.k.!“ Und winkt die durch! Es waren Schützen. Und ich hab mir gedacht: Wahnsinn, das ist bayerische Liberalität!

Als um 12 Uhr dann die Böllerschüsse zum Wiesnauftakt in die Luft gingen, hat man dann doch merkwürdige Assoziationen gehabt...

Find’ ich nicht. Für mich ist das immer der Startschuss in eine wunderbare Zeit. Denn es ist der Ehrgeiz meines Tisches, die erste Maß schon zu bekommen, bevor der letzte Schuss verklungen ist. Wir überreden unsere Bedienung immer, sich schon ab 11 Uhr anzustellen, damit sie als erste die Maßn bekommt. Das erste „Prost“ 58 Sekunden nach 12, das war der Rekord!

Sie haben einen Wiesnkrimi geschrieben: „Monaco mortale“, dabei ist die Wiesn ja eine besonders friedlicher Ort.

Aber ich wollte halt zwei Erlebnisse unterbringen: Die Geschichte, dass ein Security bei einer Bekannten von mir wirklich gesagt hat „Ich lass Dich rein, komm mit!“, und dann in einem Nebenzimmer wollte, dass sie den Schlüpfer auszieht. Sie hat sich geweigert. Und als die ganze Schweinerei aufflog, hatte der Typ wirklich eine Schlüpfersammlung. Und als Zweites die Geschichte, dass früher in den „Ruheräumen“ unter der Kapelle, wo sich die Musiker umziehen und in manchen Zelten sogar noch ein Kiosk drin war, brutal abgefeiert wurde: Sodom und Gomorrah! Das wollte ich zusammenbringen.

Schreiben Sie auch dieses Jahr wieder was?

Ja, ich schreibe immer. Aber von den zehn guten Einfällen, die ich bis zum Abend kurz notiert habe, überleben am nächsten Morgen, wenn ich mich dann hinsetzte und ein paar Stunden schreibe, vielleicht nur zwei. Dann mache ich mich wieder auf den Weg.

Merkwürdigerweise ist das Kapellenrepertoire jetzt wieder zünftiger. In die etwas größere Ruhe geht wieder eines der Eine-Maß-auf-einem-Zug-Crescendo los. Was Wolff auf seine anfängliche Idee zurückbringt.

Ich werde ein Youtube-Video auf Facebook stellen: Wir warten das nächste Aufbrausen ab, ich bewaffne mich mit einem Schnaps, stelle mich auf die Bank und lass das Stamperl langsam reingurgeln, während im Hintergrund das Anfeuerings-Gejohle tobt, als ob’s für mich und meinen Obstler wäre!

Super-Idee! Witzigerweise nennt sich ja Ihre Künstlergruppe, die sonntäglich im Vereinsheim Lesungen und kleine Shows macht, Schaumschläger. Ist der Name vom Bierschaum auf dem Oktoberfest abgeleitet?

Nein, wir wollten nur eine Alliteration mit gleichen Anfangsbuchstaben, wie „Schwabinger Schaumschläger Show“.

Schaumschläger gibt es ja auch auf der Wiesn genug.

Ja, diese Poser. Aber letztlich bringt das hier gar nichts. Das geht völlig unter. Wichtig ist bei allem immer eine gewisse Selbstironie, fast Demut, denn wer ist schon eine Genie?

Und was zieht?

Witzigerweise früher die Lederhosn! Denn bevor die plötzlich alle getragen haben, war das für die Frauen irgendwie interessant. Man kam immer gut ins Gespräch, wurde sogar auf die Lederhosn angesprochen. Die war ein sogenannter „Büchsenöffner“!

Und was macht man jetzt, wo alle eine tragen?

Ich hab mir eine Art Amulett mit der Gottesmutter auf den Hosenlatz gemacht!

Finden Sie also den Trachtenwahn nicht nervig?

Nein, sieht doch ganz schön aus! Ich erinnere mich genau, wie’s entstanden ist, weil ich kürzlich meine Fotos aus all den Oktoberfestjahren angeschaut habe. 1997 sind schon einige, aber immer noch wenige in Tracht. 1998 war’s dann ein Großteil. Inizialzündung war ab 1995, dass einige angesagte Second-Hand-Läden vor der Wiesn Trachten rausgehängt haben. Diese Vintage-Trachten haben sich schnell verbreitet, so dass die Modegeschäfte gemerkt haben: Da geht was! Und alle sind aufgesprungen!