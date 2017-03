"Auf die lange Bank geschoben" "How I Met Your Mother"-Spinoff auf dem Abstellgleis

Denn übernehmen sollten das Projekt eigentlich Isaac Aptaker und Elizabeth Berger, die Autoren der NBC-Serie "This Is Us". Das Problem: NBC ist mit den Leistungen der beiden Schreiber so zufrieden, dass es Aptaker und Berger zu Co-Showrunnern befördert hat, also zu den obersten Köpfen hinter der Reihe. Deswegen werde das Duo die Arbeit an "How I Met Your Father" vorerst "auf die lange Bank schieben" und sich ganz auf "This Is Us" konzentrieren, will "Hollywood Reporter" erfahren haben. Klingt also nicht nach einem baldigen Start für das geplante Spinoff.