Auf die Größe kommt es an! Melania Trump: Weihnachtsbaum-Empfang im Luxus-Outfit

Der Weihnachtsbaum für den US-Präsidenten ist am Montag traditionell mit einer Kutsche an das Weiße Haus in Washington geliefert worden. Dabei fiel auf, dass der Baum für Donald Trump (71) und seine Familie extra groß ist. Da staunten selbst First Lady Melania Trump (47) und ihr Sohn Barron (11) nicht schlecht, als sie die knapp sechs Meter hohe Tanne aus Wisconsin in Empfang nahmen.