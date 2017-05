Retter finden Leiche Zugspitze: Bergsteiger stürzt 250 Meter in den Tod

Der tragische Unfall ereignete sich offenbar bereits am Dienstagnachmittag. Allerdings wurde der Bergsteiger erst am Mittwochmorgen als vermisst gemeldet. Sofort rückten Einsatzkräfte der Berg- und Wasserwacht sowie der Polizei aus. Bei der großangelegten Rettung waren zwei Helikopter im Einsatz, auch Retter aus Österreich beteiligten sich an der Suche. Am späten Vormittag kam dann die traurige Gewissheit: Erst wurde der Rucksack des Mannes im Bereich des Zugspitzplattes gefunden, kurz darauf auch der Leichnam. Dessen Bergung zog sich bis in die frühen Nachmittagsstunden.