Auf der Wache ausgerastet Ostbahnhof: Mann greift Polizei an, verletzt sechs Beamte

Gegen den 30-Jährigen wird nun wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Gefährlicher Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung ermittelt.

Der Mann war schon enmal aus einer Psychatrie geflohen

Die Beamten zogen sich Prellungen und Schürfwunden an verschiedenen Körperteilen zu. Drei mussten ihren Dienst sofort abbrechen und begaben sich in krankenhausärztliche Behandlung. Drei weitere Bundespolizisten kontaktierten nach dem Dienst ihren Hausarzt; einer meldete am nächsten Morgen den Verdacht eines Knochenbruches.

Was den 30-Jährigen zu seiner Attacke veranlasste ist nicht bekannt. Allerdings war er bereits gegen Ende des vergangenen Jahres schon einmal auffällig geworden: Wegen unberechtigten Entfernens aus einer psychiatrischen Anstalt war er von der Bundespolizei am Ostbahnhof in Gewahrsam genommen worden. Dabei leistete er Widerstand und verletzte Beamte.

Nach der Haftprüfung durfte der 30-Jährige am Samstag die Haftanstalt freien Fußes wieder verlassen.

