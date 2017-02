Auf der Suche nach seiner Ex Rasend vor Eifersucht: Mann fährt in Passanten - Kids im Auto

Das Drama begann in einer Wohnung in der Claudius-Keller-Straße in Ramersdorf. Dort wohnt eine 26-jährige Mutter mit ihren vier Kindern im Alter von 14 Monaten bis fünf Jahren. Am Mittwochabend kam ihr Ex-Freund zu Besuch, der nicht Vater der Kinder ist. Nach AZ-Informationen war die Frau betrunken. Der junge Mann ist in der Vergangenheit wegen Drogenproblemen in Behandlung gewesen.