Auf der Suche nach Alternativen Darum verzichtet Céline Dion auf Botox

Die Sängerin Céline Dion ("Encore un soir" ) will sich kein Botox spritzen lassen, weil sie sich Sorgen um ihre authentischen Auftritte macht. Das verriet sie der britischen Boulevardzeitung "The Sun". Die 49-Jährige, die nächstes Jahr im März ihren 50. Geburtstag feiert, stehe schließlich unter Dauerbeobachtung. "Wenn man das Botox falsch spritzt, kann es einen paralysieren. Wenn ich dann singen will und sich nichts in meinem Gesicht bewegt, ist das keine überzeugende Performance mehr", so die "My Heart Will Go On"-Interpretin.