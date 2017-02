Auf der Rollbahn Harrison Ford: Beinahe-Kollision mit Boeing 737!

Laut NBC hat die Behörde wegen des Vorfalls Ermittlungen aufgenommen. Als mögliche Konsequenz könnte Fords Pilotenlizenz eingezogen werden. Für die "Star Wars"-Ikone ist es in jedem Fall nicht der erste Unfall in einem von ihm gesteuerten Flugzeug. Im Jahr 2015 musste Ford in einem historischen Flieger notlanden, nachdem der Motor ausfiel und zog sich einen Knochenbruch zu. 1999 unterlief ihm während einer Helikopter-Flugstunde eine Bruchlandung. Nichtsdestotrotz gilt Harrison Ford eigentlich als versierter Flieger. Selbst verursachte Unfälle in einem gewöhnlichen Flugzeug wären für ihn eher ein Novum.