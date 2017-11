Auf der Linie 100 Linienbetrieb: Ab Dienstag fährt in München der erste E-Bus

Dass die E-Busse für die Alltagsaufgaben fit sind, haben sie unlängst bei der Klimakonferenz in Bonn bewiesen. Dort chauffierte einer der Busse die Teilnehmer zwischen den verschiedenen Veranstaltungsorten hin und her. Auch nach Bonn und zurück nach München fuhr der MVG-Bus selbst, mit Zwischenladungen in Frankfurt am Main und Fürth. Die insgesamt 1.640 Kilometer spulte der Bus ohne Probleme ab.