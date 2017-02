Auf der A9 bei Greding Gefangenentransporter verunglückt: Häftling schwer verletzt

Frau erschlagen, Mann stranguliert Unterfranken: Tödliches Beziehungsdrama am Valentinstag

Eine Tragödie hat sich am Valentinstag (14.02.2017) in dem kleinen Städtchen Iphofen im Landkreis Kitzingen ereignet. Der Tag, der bei vielen Paaren als einer der glücklichsten des Jahres gilt, endete in der Siedlung nahe Würzburg in einer Bluttat.