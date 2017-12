Auf dem Weg zur GroKo? SPD startet Parteitag: Wichtige Personalentscheidungen

Ralf Stegner (58): Die Allzweckwaffe vom linken Flügel - über den es in der SPD spöttisch heißt, er twittere schneller als sein Schatten - will seinen Vize-Posten (2015: 77,3 Prozent) verteidigen. In Schleswig-Holstein gab es laute Rufe nach einer Ablösung des Landesvorsitzenden nach dem Machtverlust in Kiel. Stegner aber ist ein Überlebenskünstler - und einer der wenigen in der Führung, der fest zu Schulz hält.

Malu Dreyer (56): Die kluge Regierungschefin von Rheinland-Pfalz, die 2016 nach Riesenrückstand die Landtagswahl noch triumphal für die SPD gewann, wird in der SPD als Bundesvize noch wichtiger. Dreyer will keine GroKo, sondern wirbt dafür, nur eine Merkel-Minderheitsregierung zu dulden. Sie ist in der Partei beliebt, fördert viele Frauen. Bei der Neuaufstellung der SPD wird sie ein wichtiges Wort mitreden.

Natasch Kohnen (50): Die Landeschefin aus Bayern soll ebenfalls zu einer Stellvertreterin aufsteigen. Im nächsten Herbst muss sie als Spitzenkandidatin bei der Landtagswahl versuchen, die Genossen im Freistaat aus dem Keller zu führen. Angesichts der CSU-Umfrageschwäche macht sie sich Hoffnungen, dass das gelingt.

Lars Klingebeil (39): Ein Lichtblick in der SPD. Er soll als neuer Generalsekretär die Partei modernisieren. Klingbeil weiß, was die Digitalisierung überhaupt bedeutet. Seinen Ritterschlag erhielt er im Wahlkampf von Gerhard Schröder. Der Altkanzler kam in Klingbeils Wahlkreis in Rotenburg an der Wümme - den der verschmitzte Zwei-Meter-Mann prompt direkt gewann. Ohne große Organisationserfahrung das Willy-Brandt-Haus umzubauen, wird für Klingbeil aber eine Riesenherausforderung.

