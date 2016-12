Auf dem Weg nach San Francisco Ivanka Trump im Flugzeug beschimpft

Den Start in den Weihnachtsurlaub hatte sich Ivanka Trump (35) wohl anders vorgestellt. Die Tochter des zukünftigen US-Präsidenten Donald Trump (70) wurde an Bord eines Flugzeuges in New York von einem Passagier beschimpft, wie das US-Klatschportal "TMZ" berichtete. "Ihr Vater ruiniert unser Land", hat der Mann demnach gerufen. "Wieso ist sie in diesem Flugzeug? Sie sollte einen Privatflug nehmen."