Auf dem Weg der Besserung Mariah Carey: Weihnachtskonzerte noch weiter verschoben

Die weltweite "All I want for Christmas is You"-Tour wird nun am 2. Dezember im Beacon Theatre in New York beginnen. Es folgen zwei weitere Auftritte im Big Apple am 4. und 5. Dezember. Anschließend führt Carey die Tournee nach Paris, Manchester, London und Las Vegas, wo am 22. Dezember das große Finale stattfindet.

