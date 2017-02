Neben der Familie Levine waren auch noch Sänger Blake Shelton (40) und dessen Freundin Gwen Stefani (47) bei der Zeremonie anwesend. Shelton sagte in seiner Ansprache über Levine, dass seine Beziehung zu dem Maroon-5-Sänger eine der wichtigsten in seinem Leben sei. Über die erste Begegnung mit Levine bei "The Voice" fügte er an: "Wenn mir jemand damals erzählt hätte, dass dieser Typ am Ende einer meiner besten Freunde wird, hätte ich ihn für verrückt erklärt."