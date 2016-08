Auf dem Schafreiter entdecken Wanderer am Samstag immensen Schaden, der mit Axt und Säge angerichtet worden ist. Es ist bereits der dritte Vorfall in der Gegend innerhalb weniger Wochen.

Lenggries - Als hätte er es fällen wollen, so hat ein Unbekannter das Gipfelkreuz auf dem Schafreiter südlich von Lenggries am Wochenende malträtiert. An einer Stelle ist nicht einmal mehr die Hälfte des Stammes übrig geblieben. Auf dem Boden liegen überall große Holzsplitter verstreut. Das Kreuz steht gerade noch so. Trotzdem ist der Schaden enorm und liegt bei etwa 5.000 Euro.