Bei der Arbeit hat's gefunkt

Ihren eigenen Körper hält Viola keinesfalls für perfekt. "Ich bin eine Frau wie jede andere und kenne die Stellen, mit denen ich nicht hundertprozentig zufrieden bin." Doch das sei gut so - "unperfekte Körper finde ich eh viel interessanter". Ihre große Liebe hat Viola übrigens am Set der "Lindenstraße" kennengelernt. Dabei hatte sie eine feste Regel: "Fang nie was mit deinem Kollegen an." Doch als Valentin Schreyer zur Serie stieß, sollte sie ihre Regel brechen. Von Anfang an hätten sie sich sympathisch gefunden, "nicht so wie unsere Figuren Jack und Ben".