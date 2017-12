Khedira kommt ohne weibliche Begleitung

Auch Fußballer Sami Khedira (30) wurde mit einem Award für sein soziales Engagement geehrt. Seit drei Jahren hilft er mit seiner eigenen Stiftung benachteiligten Kindern. "Ich habe in meiner Kindheit sehr viel Glück gehabt, denn meine Eltern haben mich immer großartig unterstützt und mir vermittelt, wie wichtig eine Schulausbildung ist. Viele Kinder haben diese Möglichkeit nicht, man muss nur vor der eigenen Haustüre schauen. Deshalb habe ich mich entschieden, diese Stiftung zu gründen. Dieser Preis macht mich sehr stolz, denn es ist wichtig, Bewusstsein für die Stiftung zu schaffen und Kinder und Jugendliche zu unterstützen, denen es nicht so gut geht und die keine so guten Chancen im Leben haben", sagt Khedira.