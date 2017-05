Auch Tarantino schätzte ihn "Twin Peaks"-Schauspieler Michael Parks ist tot

Parks hatte seine Schauspielkarriere in den frühen 60er-Jahren begonnen. Vor allem ab den 90ern spielte er in ikonischen Produktionen mit: So etwa in David Lynchs "Twin Peaks", als Texas-Ranger Earl McGraw im Klassiker "From Dusk Till Dawn" sowie in den Tarantino-Streifen "Kill Bill" und "Django Unchained". Mehrfach trat auch Parks Sohn James (48) an der Seite seines Vaters auf.