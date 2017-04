Auch Sextapes sollen kursieren Will Mel B das Schweigen von Stephen Belafonte erkaufen?

Teurer Maulkorb: Der berühmten britischen Pop-Star Mel B (41, "Spiceworld" ), die Mitte der 90er Jahre als eine von fünf Spice Girls zu einer weltweiten Karriere ansetzte, ist das Schweigen ihres entfremdeten Mannes Stephen Belafonte (41) offenbar eine Stange Geld wert. Fünf Millionen Pfund, also rund 5,8 Millionen Euro, um genau zu sein - plus einer Privatinsel! Das soll die als Melanie Brown geborene Sängerin laut der britischen Seite "The Sun" nun in Aussicht gestellt haben. Doch warum hat Mel B so eine Heidenangst davor, was ihr Ex, gegen den sie am 20. März die Scheidung einreichte, vor Gericht alles auspacken könnte?