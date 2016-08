Untersuchung bei Doktor Müller-Wohlfahrt

Medien spekulieren derweil sogar, dass der Mittelfeldspieler sich einen leichten Muskelfaserriss zugezogen haben könnte. Weder zu dieser Verletzungs-Vermutung, noch zum Trainingsabbruch gab es bisher eine Bestätigung des BVB oder von Götze selbst. Wie berichtet wird, soll Götze in dieser Woche sogar für eine Untersuchung bei Doktor Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt in München gewesen sein.

Nachdem der BVB-Rückkehrer im Supercup-Finale gegen seinen ehemaligen Verein FC Bayern München (0:2) noch auf der Bank gesessen hatte, stand er bereits in der ersten Pokalrunde gegen Drittligist Eintracht Trier (3:0) am Montag nicht im Kader.

Götze-Comeback erst im September

Glaubt man Medienberichten, könnte sich das Pflichtspiel-Comeback des Offensivspielers sogar bis September verschieben. Frühestens in der Partie in Leipzig am 10. September wird Götze wohl sein Comeback im Trikot der Schwarz-Gelben geben.

Nicht nur der BVB muss auf Götze verzichten: Auch für die Länderspiele der deutschen Nationalmannschaft in der kommenden Woche gegen Finnland und in Norwegen dürfte Götze aufgrund seiner aktuellen gesundheitlichen Situation aller Wahrscheinlichkeit nach nicht zur Verfügung stehen.

An Motivation oder Einsatzbereitschaft dürfte es bei Götze definitiv nicht fehlen: "Bereit für eine geile Saison. Wir haben hart trainiert, jetzt kann's endlich losgehen", hatte der BVB-Profi noch am Donnerstag bei Facebook geschrieben.