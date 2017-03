Indian Wells - Auf dem erstmaligen Weg in die dritte Runde seit vier Jahren war Andrea Petkovic für Angelique Kerber in Indian Wells kein Prüfstein. Die 29-Jährige gewann das deutsche Duell mit ihrer Freundin leicht und locker 6:2, 6:1 und wurde in den gerade einmal 58 Minuten so wenig gefordert wie schon lange nicht mehr. Selbst in den schweißtreibenden Trainingseinheiten mit ihrem Coach Torben Beltz stieß Kerber im sonnigen Kalifornien zuletzt auf mehr Widerstand als in der Zweitrundenpartie am Samstag.