Pereira will nicht rechnen

In der Relegation gegen Holstein Kiel vor zwei Jahren hießen die Retter Torsten Fröhling (an der Seitenlinie) und Kai Bülow (Abstauber zum 2:1-Sieg), wenngleich Daniel Adlung für dessen Ausgleichstreffer und Ex-Löwe Christopher Schindler für sein Aufbäumen als Kapitän (man erinnere sich an das Wortgefecht mit Schiedsrichter Knut Kircher) ebenfalls wichtige Rollen, aber ungleich weniger Lorbeeren zukamen. In der abgelaufenen Saison war es Interimstrainer Daniel Bierofka mit drei Siegen aus drei Spielen, Jan Mauersberger durfte sich beim 1:0 gegen den SC Paderborn in die Liste der klassenerhaltssichernden Torschützen eintragen – am 33. Spieltag.