Diskussion um Hartings Jubel-Moral

Dem 26 Jahre alten Harting soll bereits mitgeteilt worden sein, dass die Vorfälle noch gemeinsam aufgearbeitet werden. In Kürze soll ein persönliches Gespräch mit dem 2,07-m-Hühnen folgen, bei dem wohl vor allem die moralische Komponente seines Auftritts diskutiert wird. Harting profitiert seit Jahren von der Sportförderung des Bundes, die durch das Geld deutscher Steuerzahler ermöglicht wird.

Am Samstag wollte Harting beim ISTAF in Berlin ursprünglich seinen Saisonabschluss feiern, musste das mit Spannung erwartete Duell gegen seinen Bruder Robert, den Diskus-Olympiasieger von London, jedoch wegen eines fiebrigen Infekts kurzfristig absagen. "Die letzten Tage waren ziemlich schwer, ich hatte Fieber und Schüttelfrost. Ich bin schon in Rio krank geworden, das schleppe ich jetzt seit zwei Wochen herum", sagte Harting, der in diesem Jahr nicht mehr starten wird und seine Saison beendete.

Gemeinsam mit Speerwurf-Olympiasieger Thomas Röhler (Jena) wurde Christoph Harting in einem Velo-Taxi ins Olympiastadion gefahren und auf einer Ehrenrunde von den Zuschauern lautstark bejubelt. Anschließend gab er am Stadionmikrofon ein kurzes Interview. Seinen nächsten Wettkampf in der Hauptstadt im Februar 2017 hat er schon geplant: "Das ISTAF in der Halle ist ein Pflichttermin."