München - In den kommenden Monaten müssen Fahrgäste, die am Marienplatz ein-, aus- und umsteigen, Umwege in Kauf nehmen. Denn von Montag, 24. April, bis voraussichtlich 15. September werden die Rolltreppen zwischen U-Bahn-Gleis 1 und dem Sperrengeschoss erneuert. Das betrifft diejenigen U-Bahn-Nutzer, die mit der U3 in Richtung Moosach und der U6 in Richtung Garching fahren.