Nach dem Spanier Pep Guardiola und dem Italiener Carlo Ancelotti steht für Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge dem Vernehmen nach fest, dass künftig wieder ein Deutscher den deutschen Rekordmeister trainieren soll. Allein, es fehlt an Kandidaten. Aus diesem Grund - so will es der Kicker erfahren haben - sollen Hoeneß und Rummenigge derzeit gar nicht erst nach einem Heynckes-Nachfolger suchen.