Auch ihr Mann kommt auf seine Kosten Neues Luxus-Anwesen für Zooey Deschanel

Das Haus mit fünf Schlaf- und sechs Badezimmern in Manhattan Beach im Großraum Los Angeles soll außerdem in unmittelbarer Entfernung des Strandes liegen und natürlich über Meerblick verfügen. Deschanel stammt gebürtig aus Los Angeles und lebt nun - nach mehreren Stationen in den USA und ihrer Scheidung von Ex-Mann, dem Musiker Ben Gibbard (41) - bereits seit fünf Jahren wieder an einem am Meer gelegenen Vorort der Metropole.