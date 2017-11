Auch Fifa unter Druck Doping-Kronzeuge hat Beweise gegen russischen Fußball

Rodtschenkow lebt in Zeugenschutzprogramm

Der Jurist warf zudem die Frage auf, was denn passieren würde, wenn die FIFA russischen Fußballern Doping nachweisen könnte. "Wie fatal wäre es, wenn sie Russland von der Heim-WM ausschließen müssten", sagte er. Zudem belastete Rodtschenkow auch den russischen Vizepremier Witali Mutko weiter. Der ehemalige Sportminister ist Vorsitzender des russischen WM-Organisationskomitees und Präsident des russischen Fußball-Verband RFS.

Sein Mandant, so Walden, habe vor der zuständigen Kommission des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) eine eidesstattliche Erklärung abgegeben, wonach Mutko an der Doping-Verschwörung beteiligt gewesen sei. Die Verwicklung Mutkos sei der Hauptpunkt seiner über 50-seitigen Aussage vor der sogenannten Schmid-Kommission gewesen, die sich mit der Frage beschäftigt, inwieweit staatliche Stellen in den Skandal verwickelt sind.

Rodtschenkow, ehemaliger Leiter des Moskauer Anti-Doping-Labors, hatte im Mai 2016 von einem systematischen Dopingsystem in Russland, darunter auch bei den Olympischen Spielen in Sotschi berichtet. Darin sollen insgesamt rund 1.000 Sportler involviert gewesen sein. Inzwischen lebt er in den USA in einem Zeugenschutzprogramm.

Wie reagiert die Fifa?

Auf Anfrage der Mail on Sunday erklärte ein Sprecher Mutkos, dieser sei zu beschäftigt, um auf Fragen zu antworten. Während des Confed Cups im Juni und Juli hatte Mutko dagegen noch einen filmreifen Auftritt hingelegt. In einem mehr als neun Minuten langen Monolog ließ er keinen Zweifel daran, wie sehr ihn das Thema ärgert.

"Wir investieren eine Menge Geld, da brauchen wir kein Doping, um irgendeine Bronzemedaille zu gewinnen", sagte Mutko. Ein staatlichen Dopingprogramm habe es "nie gegeben". Der internationalen Presse rief er zu: "Wenn ich einen russischen Tanz vor Ihnen aufführe, hören Sie dann auf, diese Fragen zu stellen?"

Das IOC will am 5. Dezember über eine Teilnahme Russlands an den Olympischen Winterspielen entscheiden. Ob die Fifa ebenfalls Maßnahmen ergreift, scheint derzeit mehr als ungewiss.

