München - Rund um den Hauptbahnhof und die Bayerstraße stehen in diesem Jahr Bauarbeiten auf den Gleisen der Tramlinien 18 und 19 an. Auch die Haltestelle Karlsplatz (Stachus) soll in diesem Zug erneuert und verlängert werden. Aus diesem Grund fahren die Tramlinien 18 und 19 in der Zeit von 27. Februar bis 5. Juni nicht. Stattdessen werden Ersatzbusse eingesetzt.