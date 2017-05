Schalke 04 hat einen Meister

In Person von Holger Badstuber haben die Schalker einen deutschen Meister in ihren Reihen. Der Innenverteidiger absolvierte in der Hinrunde 28 Minuten und darf sich nun deutscher Meister 2017 nennen. Der ehemalige Nationalspieler ist noch bis zum Ende der Saison in den Ruhrpott ausgeliehen. Wie es mit ihm weitergeht, steht in den Sternen.