Der frischgebackene Olympiasieger Fabian Hambüchen wird in der zweiten Staffel der VOX-Show "Ewige Helden" zu sehen sein. Der Kunstturner tritt unter anderem gegen Eiskunstlauf-Star und Schauspielerin Tanja Szewczenko an. Staffelstart ist im Frühjahr 2017.

Die VOX-Show "Ewige Helden" geht im Frühjahr 2017 in die zweite Staffel. Doch wer wird die Nachfolge von Frank Busemann antreten? Der 41-jährige Ex-Zehnkämpfer konnte sich in der ersten Staffel unter anderem gegen Ex-Hochspringer Danny Ecker, Ex-Biathletin Uschi Disl und Ex-Fußballer Thomas Häßler durchsetzen. Auch in der zweiten Staffel gibt es wieder geballte Sportkompetenz zu sehen.