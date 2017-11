"Wir werden unsere Beziehung an die erste Stelle setzen"

Erst vor wenigen Stunden gaben die Verlobten ein großes Interview, in dem sie tiefe Einblicke in ihre Beziehung gaben. So wolle Markle zunächst ihre Schauspielkarriere ruhen lassen, was sie allerdings nicht als Verlust empfinde. Es sei für sie eher "ein Wandel, ein neues Kapitel". Sie freue sich darauf, mit ihrem sozialen Engagement künftig noch mehr Menschen erreichen zu können. "Sie kann alles schaffen", strahlte Harry und versicherte: "Wir werden unsere Beziehung an die erste Stelle setzen."

Und dazu zählt offenbar auch der Nachwuchs. Zwar gebe es derzeit noch keine konkreten Pläne, aber er meinte auch, dass er hoffe, "in naher Zukunft eine Familie" zu gründen. Schon im April hatte Prinz Harry erwähnt, dass er unbedingt einmal Kinder haben wolle.