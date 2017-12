Auch dabei: Judah Lewis und Darby Camp Kurt Russell spielt Santa Claus im Netflix-Weihnachtsfilm

Für den US-Star Kurt Russell läuft es schon länger richtig gut. Kein Jahr vergeht, ohne dass er in einem viel beachteten Film mitspielt: "Fast & Furious 7" (2015), "The Hateful Eight" (2015), "Deepwater Horizon" (2016), "Fast & Furious 8" (2017), "Guardians of the Galaxy 2" (2017)...