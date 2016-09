Sängerin und Songwriterin Tori Kelly (23, "Unbreakable Smile" ) begleitete den Clip mit ihrer einfühlsamen Version von Leonard Cohens "Hallelujah". Während die Veranstalter sehr wohl an Stars wie Alan Rickman, Prince, David Bowie, Gene Wilder oder Anton Yelchin erinnerten, fand Grimmie allerdings keine Erwähnung. Die Sängerin war im Juni nach einem Konzert von einem verrückten Fan erschossen worden. Auch die im April verstorbene Ex-Wrestlerin Chyna wurde laut dem Bericht nicht erwähnt - genauso wie unter anderem Maurice White, Mitgründer von Earth, Wind and Fire ("After The Love Has Gone"), der im Februar starb.