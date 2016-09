In der Fernsehwelt ist es gang und gäbe, dass beliebte Figuren aus Serien aussteigen und doch wieder zurückkehren. Francisco Medina wird ab Januar 2017 wieder in seiner beliebten Paraderolle als Maximilian von Altenburg alias "Der Ölprinz" in der Daily-Soap "Alles was zählt" zu sehen sein, wie der Sender RTL am Mittwoch mitteilte. Zudem stößt Bela Klentze als Ronny Bergmann zum Cast dazu.