Fall eins: Verabredung zum Prügeln

Die Aussagen des Mannes vor Gericht geben Einblick in eine Fan-Szene, die von purer Gewaltlust bestimmt scheint. Die Taten trugen sich wie folgt zu:

Im Sommer 2014 (den genauen Zeitpunkt wissen die Ermittler nicht) beteiligte er sich an einer Schlägerei zwischen Fans des FC Bayern und Unterstützern von Eintracht Frankfurt und erhielt dafür wegen gefährlicher Körperverletzung eine Geldstrafe von 150 Tagessätzen zu je 50 Euro, insgesamt 7500 Euro. Ermittelt werden konnte der Vorfall, weil man beim Beschuldigten ein Video fand (siehe Fall zwei).

Gewaltbereite Anhänger beider Vereine trafen sich demnach auf einem Feld an einem unbekannten Ort innerhalb Deutschlands, vermutlich in Hessen oder Baden Württemberg, um sich dort gegenseitig zu schlagen. Jeweils eine Gruppe von etwa 15 Personen postierte sich am Ende einer Wiese. Die meisten dieser Personen trugen mit Quarzsand befüllte Handschuhe, um bei entsprechenden Faustschlägen größere Verletzungen zu bewirken.

Eine Gruppe prügelt, eine andere feuert an

Um diese Gruppen herum standen weitere Personen, die "ihre" Leute anfeuerten, die Auseinandersetzung filmten und - am Ende der Auseinandersetzung - schließlich darüber entschieden, welche der Gruppen den Kampf gewonnen hatte.

Auf ein entsprechendes Signal hin liefen beide Gruppen aufeinander zu und traten und schlugen aufeinander ein. Auch wenn eine Person zu Boden ging, wurde solange weiter auf sie eingeschlagen und eingetreten, bis sie sich nicht mehr rührte und jede Kampfhandlung aufgab. Die umstehenden Personen feuerten jeweils ihre Gruppe an, gaben aber auch Tipps, wo noch jemand aus der anderen Gruppe stand oder ein eigenes Gruppenmitglied Hilfe brauchte.

Nach zwei Minuten steht es 1:0 für Frankfurt

Die Auseinandersetzung dauerte etwa zwei Minuten. Sämtliche Anhänger des FC Bayern München wurden kampfunfähig zu Boden geschlagen. Als die umstehenden Personen verkündeten, dass die Frankfurter gewonnen hätten, brachen diese in Jubelgeschrei aus.

Im Urteil heißt es: "Der Angeklagte postierte sich neben der eigentlichen Kampfbahn. Während der Auseinandersetzung feuerte er die Anhänger des FC Bayern München an und gab mittels Deuten und Rufen Tipps, wo man am besten angreifen solle."

Fall zwei: Randale beim Amateurderby

Am 12.08.2014, also in unmittelbarer zeitlicher Nähe zu dem ersten Vorfall, beteiligte sich der Münchner an einer weiteren Auseinandersetzung von Bayern-Fans und wurde dafür wegen Landfriedensbruchs zu einer Freiheitsstrafe von 6 Monaten und 2 Wochen mit Bewährung verurteilt.

An diesem Tag trafen Fans des TSV 1860 München II auf Fans des FC Bayern München II - es war das Amateurderby im Grünwalder Stadion. Gegen 19:15 Uhr, noch vor Beginn des Spiels, überstiegen einige Anhänger des FC Bayern den Trennzaun ihres Fanblocks zum Pufferblock. (Hier sehen Sie die Bilder von damals).

Es fliegen Becher und Pyros

Der Münchner befand sich innerhalb der Bayern-Fans, die ihren Block verlassen hatten, in den gesperrten Pufferblock eingedrungen und auf die Fans der Löwen zugestürmt waren. Er erreichte als erster den Absperrzaun zwischen Pufferblock und Stehhalle, kletterte auf diesen hinauf und provozierte lautstark und durch Armbewegungen die gegnerischen Fans der Löwen-Amatuere, während in unmittelbarer Nähe Gegenstände auf die jeweils gegnerischen Fans und Polizeibeamte geworfen wurden.

Lesen Sie hier die Bilanz vom diesjährigen Amateurderby

Erst durch den Einsatz massiver Polizeikräfte konnten die Fans auf ihre Plätze zurückgedrängt werden. Dabei bewarfen Anhänger beider Lager die eingesetzten Polizeibeamten mit Bechern und pyrotechnischen Gegenständen. Mehrere Polizeibeamte erlitten Verletzungen.

Auf dem Handy finden die Beamten belastendes Material

Der Münchner wurde noch im Stadion festgenommen. Auf dem Handy des Mannes fanden die Beamten einen abgespeicherten Film von der Schlägerei auf dem Feld einige Tage zuvor. Mit diesen Aufnahmen konfrontiert, war der Türsteher von Anfang an voll geständig.

Letzen Endes addierte das Gericht die Geldstrafe aus dem ersten Fall mit der Freiheitsstrafe aus dem zweiten Fall zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von acht Monaten und setzte diese zur Bewährung aus. Der Münchner bekam als Bewährungsauflage, entweder 50 Stunden gemeinnützige Arbeit zu leisten oder eine Geldauflage von 1000 Euro an einen gemeinnützigen Verein zu zahlen.

Urteil: Vier Jahre Haft für Missbrauchs-Opa (79)

Die Bewährungszeit beträgt drei Jahre. Während der Bewährungszeit darf er keine Stadien, Fußballplätze und Hallen bei Spielen der Bundesliga, der Regionalligen, des Ligaverbandes und des DFB betreten. Darüber hinaus ist es ihm untersagt, sich bei Spielen einer Mannschaft des FC Bayern, des TSV 1860 München und der Eintracht Frankfurt bis zu vier Stunden vor, während und bis zu vier Stunden nach der jeweiligen Fußballveranstaltung in einem Umfeld von zwei Kilometer zum jeweiligen Austragungsort (Stadion, Fußballplatz, Halle) aufzuhalten.

Dass der Türsteher unmfangreiche Angaben zur Aufklärung der Fälle gemacht hat, wertete das Gericht zu seinen Gunsten. Das Urteil ist rechtskräftig.