Auch Amanda Seyfried betroffen Der nächste Hack: Intime Fotos von Emma Watson gestohlen

Eigentlich könnte Hollywood-Darling Emma Watson das Leben gerade in vollen Zügen genießen. Ihr neuer Film "Die Schöne und das Biest" startet ab 16. März in den Kinos und auch sonst scheint der 26-Jährigen so ziemlich jedes Vorhaben zu gelingen. Wären da nicht skrupellose Hacker, die es sich wieder einmal zur Aufgabe gemacht haben, private Fotos eines Stars zu klauen und dann im Darknet zu veröffentlichen. Wie unter anderem die US-Seite "The Hollywood Reporter" berichtet, wurde nach Jennifer Lawrence (26) oder Kate Upton (24) im Jahr 2014 nun auch Frau Watson das Opfer eines solchen Überfalls auf ihre Privatsphäre.