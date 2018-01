Aubameyang fühlte sich rassistisch beleidigt "Kicker" entschuldigt sich für "Affenzirkus"

Düsseldorf - Aubameyang hatte sich durch die Bezeichnung "Affenzirkus" in Verbindung mit seiner Person beleidigt gefühlt. "Es lag nie und nimmer in meiner Absicht, den Spieler und Menschen Aubameyang in irgendeiner Form zu beleidigen oder zu diskriminieren", hieß es in einer Klarstellung des Kicker-Chefreporters Karlheinz Wild am Sonntag auf der Homepage des Magazins.