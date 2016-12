Einbrecher scheitern an Tresor

Weniger erfolgreich war ein Einbrecher-Duo am ersten Weihnachtsfeiertag in der Neumarkter Straße in Berg am Laim. Dort hatte ein aufmerksamer Nachbar bemerkt, dass die beiden sich in den Büroräumen eines Reifenladens zu schaffen machten und die Polizei alarmiert. Als die Beamten am Tatort ankamen, waren die Einbrecher schon weg. Beute machten sie keine, sie hatten den Tresor laut Polizei mit ihren Werkzeugen nicht aufbekommen.