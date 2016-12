Attentäter von Berlin Nach Amris Tod: Viele offene Fragen auch in Italien

Sesto San Giovanni - Es sind gemischte Gefühle, die die Menschen in Sesta San Giovanni umtreiben. Sie sind stolz, dass in ihrer Stadt in Norditalien die Reise von Europas bis dahin meistgesuchtem Mann zu Ende ging. Sie fragen sich aber auch, was der mutmaßliche Berliner Attentäter Anis Amri in ihrem Heimatort vor den Toren von Mailand eigentlich wollte. Wollte er nach der Todesfahrt auf dem Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche in Italien untertauchen oder weiterreisen? Oder wollte er sich möglicherweise in dem Land, in dem er vor Jahren lange in Haft saß, rächen? Hatte er hier Unterstützer?