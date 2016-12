Westend - Wieder waren es Aufnahmen aus einer automatischen Überwachungskamera in einem Bahnhof, die der Kripo den entscheidenden Hinweis bei der Fahndung gaben. Die Beamten erkannten auf dem Video einen "alten Kunden": Der 15-jährige Schüler ist wegen etlicher Straftaten in München in der sogenannten Proper-Datei für jugendliche Intensivtäter registriert.